اتحاد الأطباء العرب ينعي العالم الفذ الدكتور محمد هيثم الخياط

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أحمد جودة - القاهرة - نعى اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، العالم الفذ، والمفكر الكبير، الأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط، كبير مستشاري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الذي توفى أمس عن عمر يناهز ال 83 عاما.

وقد تقلد "الخياط" رحمه الله - صاحب الرسالة الإنسانية - في مسيرة حياته الحافلة، مناصب عديدة أبرزها؛ كبير مستشاري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وعضو مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، إضافة إلى عضوية مجامع اللغة العربية في العديد من الدول العربية.

وحرص "الخياط" على دعم ومساندة أنشطة وفعاليات مراكز ولجان اتحاد الأطباء العرب؛ وأبرزها المعهد العربي للتنمية المهنية (معتمد)، وقطاع الإغاثة والطوارئ، وذلك لسنوات طويلة، من أجل تحقيق أهداف الاتحاد المهنية والإنسانية.

وأعرب اتحاد الأطباء العرب عن خالص تعازيه لأسرته ومحبيه، داعيا الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يتقبله في الصالحين وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلي من الجنة مع الأبرار والشهداء.