السبت.. انطلاق الدورتين التأهيليتين للأئمة الجدد بالإسكندرية

وأوضحت "الأوقاف" فى بيان صحفى، أن الدورات تأتى إيمانًا من الوزارة بأهمية التدريب المستمر، وتنمية المهارات المتنوعة لدى الأئمة، وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويقوم على تدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين.
وأشارت إلى أنه من الكتب العلمية المقررة فى الدورتين: "مفاهيم يجب أن تصحح - الفهم المقاصدى للسنة النبوية - قواعد الفقه الكلية".
ويستقبل معسكر أبى بكر الصديق بالعصافرة بمدينة الإسكندرية المتدربين مساء الجمعة، على أن تبدأ المحاضرات فى تمام العاشرة صباح السبت.
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