أحمد موسى يطلق هاشتاج كلنا معاك يا بطل لدعم الرئيس السيسى

وأكد موسى، أن الهاشتاج يمثل كل المصريين، مضيفًا: "الرئيس السيسى أجهض حكم عصابة الإخوان ووقف مع الشعب المصرى لأنه يعلم خطورة عصابة الإخوان".
وأوضح أن جميع المصريين مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، متابعًا: "نقف خلف الدولة المصرية ولا نحيد عن دعم الرئيس الذى أنقذ مصر من جماعة الإخوان وإرهابها".
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