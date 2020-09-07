أخبار مصرية

أحمد موسى يطلق هاشتاج كلنا معاك يا بطل لدعم الرئيس السيسى

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فهمى غالى 2020-09-07 19:52 0 تبليغ

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أطلق الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، هاشتاج بعنوان "كلنا_معاك_ يا_ بطل"، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التنمية.

وأكد موسى، أن الهاشتاج يمثل كل المصريين، مضيفًا: "الرئيس السيسى أجهض حكم عصابة الإخوان ووقف مع الشعب المصرى لأنه يعلم خطورة عصابة الإخوان".

وأوضح أن جميع المصريين مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، متابعًا: "نقف خلف الدولة المصرية ولا نحيد عن دعم الرئيس الذى أنقذ مصر من جماعة الإخوان وإرهابها".  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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