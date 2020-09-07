انتخابات مجلس الشيوخ.. القوات المسلحة تشارك فى تأمين جولة الإعادة 



تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية، كثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كاحتياطيات قريبة وبعيدة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين والتصدى لأى عدائيات محتملة.

واتخذت كافة إجراءات اليقظة والاستعداد العالى بنطاق محافظات الجمهورية، المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة، لمتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وتنطلق غدا الثلاثاء، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت أمس الأحد واليوم الاثنين للمصريين المقيمين في الخارج.

يتنافس في جولة الإعادة على المقاعد الفردي، 7 أحزاب و16 مرشحا مستقلا، يخوضون معركة على 26 مقعدا في 14 محافظة ويخوض جولة الإعادة حزب مستقبل وطن، والنور، وحماة الوطن، والاتحاد، والمؤتمر، والحركة الوطنية، والشعب الجمهوري.

واستطاع أن يحصد حزب مستقبل وطن نصيب الأسد في المقاعد الفردية بـ69 مقعدا، يليه الشعب الجمهوري 4 مقاعد، ومقعد واحد لمرشح مستقل، وبذلك يكون إجمالي المقاعد التي تم حسمها 74 مقعدا من المقاعد الفردي والمتبقي 26 مقعدا في 14 محافظة.

وفازت القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، من بينهم 5 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون.