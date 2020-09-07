- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نقلت أجهزة محافظة القاهرة، 109 أسرة من منطقة اطبل عنتر، بمصر القديمة إلى وحدات بديلة بحى الأسمرات 3، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، وفى اطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على جميع البؤر العشوائية بنهاية عام 2020، وخلق مجتمعات حضارية جديدة تتوافر بها كافة سبل التحضر والحياة الآمنة.
وأزالت أجهزة الحى، اليوم 23 عقاراً وتم توفير وسائل لنقل الأسر المستحقة للوحدات البديلة بالأسمرات، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث أكد المحافظ أن منطقة اسطبل عنتر هى إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة التى تسعى المحافظة إلى الانتهاء من إزالتها قبل نهاية 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة 262 عقاراً، ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المتكامل الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية، وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.
وأضاف المحافظ، أن الدولة قامت بتغيير حياة ما يقارب من 120 ألف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية بالقاهرة تم تسكينهم فى 24 ألف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التى أقامتها الدولة بالاسمرات 1 و 2 و3 والمحروسة 1 واهالينا 1 وروضة السيدة زينب.
وأكد المحافظ ان الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تقوم حاليا بإزالة المناطق العشوائية بشمال الحرفيين وعرب الحصن بالمطرية والجبخانة واسطبل عنتر بحي مصر القديمة ودار السلام.
نقل سكان المناطق العشوائية للاسمرات
منطقة اسطبل عنتر
نقل سكان المناطق العشوائية للاسمرات
منطقة اسطبل عنتر
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نقل 109 أسر من منطقة أسطبل عنتر إلى وحدات مجهزة بالأسمرات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.