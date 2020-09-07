القبض على موظفين بمدينة الصف استولا على مبالغ مالية من مواطن بزعم عدم تنفيذ قرار إزالة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظفين بإحدى الوحدات المحلية بمدينة الصف بالجيزة لقيامهما بالإحتيال على شخصين مقيمين بالجيزة والإدعاء أن محل إقامتهما تابع لنطاق جهة عملهما، وأنهما مخالفين لبناء منازل مكونة من طابق أرضى "بدون ترخيص" وتحصلا من أحدهما على مبلغ ألف جنيه نظير عدم إصدار قرار إزالة لتلك المنازل وبمواجهتهما أقر أحدهما بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الآخر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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