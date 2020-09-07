مروان محسن وبادجي يقودان هجوم الأهلي أمام حرس الحدود

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، أحمد فتحي، ديانج، حمدي فتحي، جيرالدو، أحمد الشيخ، مروان محسن وأليو بادجي، فيما يجلس على دكة البدلاء وليد سليمان ـ أيمن أشرف - علي لطفي- محمد مجدي قفشة - جونيور اجاي- محمد هلاني - محمد شكري- عربي بدر - محمد فخري

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يلتقي فريقا الأهلي وحرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء اليوم ،الأثنين، بإستاد المكس ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدوري رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة حيث يتبقي 11 نقطة فقط على حسم اللقب رسمياً لصالح الشياطين الحُمر لذا يدخل الفريق المباراة بدافع حصد النقاط الثلاثة رغم ضغط المباريات وكذلك لعنة الغيابات التى يعاني منها الفريق منذ فترة طويلة.

ويتربّع الاهلي على قمة الدوري برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر بـ26 نقطة ، وحقق المارد الأحمر ثلاثة إنتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصري ووادي دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ21 ، فيما تعادل الحرس في أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري ، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام ، نادي مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلي وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.