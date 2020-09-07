انت الان تتابع تفاصيل خبر الاسكان تعلن تفاصيل الحصول على قطعة أرض إسكان اجتماعي بمساحات تبدأ من 209م2 في 11 مدينة جديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعمل وزارة الإسكان على توفير السكن لكافة المواطنين سواء ذلك بالحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان التي تطلقها وزارة الإسكان بين الحين والأخر سواء كانت شقق إسكان اجتماعي أو إسكان متوسط أو سكن مصر أوغيرها من مشروعات الإسكان الأخري، أو عن طريق توفير قطع أراضي سكنية للمواطنين الراغبين في بناء وحداتهم السكنية بأنفسهم حيث تتوزع الأراضي السكنية إلى أراضي إسكان اجتماعي للأسر من فئة محدودي الدخل أو أراضي الإسكان المتميز أو الأكثر تميزاً.

تفاصيل الحصول على قطعة أرض إسكان اجتماعي بنظام القرعة في 10 مدن جديدة:-

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين الراغبين في الحصول على قطعة أرض إسكان اجتماعي بنحو 10 مدن جديدة وهي بمساحات تبدأ من 209م2 وتنتهي ب287م2 وذلك في المدن الأتية:-

العاشر من رمضان.

سوهاج الجديدة.

دمياط الجديدة.

برج العرب الجديدة.

أسوان الجديدة.

أخميم الجديدة.

طيبة الجديدة.

قنا الجديدة.

الفيوم الجديدة.

السادات الجديدة.

أسيوط الجديدة

مواعيد التقديم:-

يبدأ الحجز بمقر فروع بنك التعمير والإسكان بفروع المدن الجديدة المعلن اعتباراً من يوم الثلاثاء المواف 15 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020 وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى السادسة مساءً.

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الشروط الواجب توافرها في المتقدمين ونظام السداد:-

يمكن التعرف على كافة الشروط اللازمة للتقدم لحجز قطعة أرض إسكان اجتماعي ونظام السداد من خلال الإعلان الخاص بتلك الأراضي وذلك كما يلي:-