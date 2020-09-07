فيديو .. بطلة رفع الأثقال توجه صفعة لقناة الجزيرة وتفضح كذبها

وبحسب ما ذكره تقرير لفضائية "إكسترا نيوز"، قالت خلف، فى مقطع فيديو، إنها لم تتواصل مع "الجزيرة" والتى ادعت أنه سيتم هدم منزلها، مشيرة إلى أن ما ذكرته الجزيرة كذب.

وادعت قناة الجزيرة القطرية، أن الدولة تلقى الأثاث من المنازل من أجل هدم المنازل، إلا أن بطلة رفع الأثقال كذبت القناة القطرية.