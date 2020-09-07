عاجل .. وزير التعليم يعلن غدا تفاصيل العام الدراسى الجديد

ووقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بروتوكول تعاون مصرى صينى مع معهد كونفوشيوس لإتاحة تدريس اللغة الصينية فى مدارس التعليم قبل الجامعى بمصر كلغة أجنبية اختيارية ثانية. وقع البروتوكول الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ولياو لى تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، فى حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

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