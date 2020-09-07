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وزير شؤون المجالس النيابية : الحكومة حريصة على التعاون مع مجلس الشيوخ

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مريم يوسف 2020-09-07 21:05 0 تبليغ

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عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة المستشار علاءالدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

واستهلت اللجنة اجتماعها بالترحيب بالمستشار، محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، وتقديم التهنئة بمناسبة اختياره قائمًا بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، متمنين له دوام التوفيق.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته السامية.

واستعرضت اللجنة، إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ، وموقف الأصول التى آلت لمجلس الشيوخ، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ فى الموعد المقرر.

وفى ختام الاجتماع تفقد أعضاء اللجنة المبنى الرئيسى لمجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال الترميم التى تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمنى المرسوم لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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