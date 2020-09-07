واستهلت اللجنة اجتماعها بالترحيب بالمستشار، محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، وتقديم التهنئة بمناسبة اختياره قائمًا بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، متمنين له دوام التوفيق.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته السامية.
واستعرضت اللجنة، إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ، وموقف الأصول التى آلت لمجلس الشيوخ، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ فى الموعد المقرر.
وفى ختام الاجتماع تفقد أعضاء اللجنة المبنى الرئيسى لمجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال الترميم التى تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمنى المرسوم لها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير شؤون المجالس النيابية : الحكومة حريصة على التعاون مع مجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.