جابر الخواطر.. أطفال مصر في عيون الرئيس السيسي (فيديو)

منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم مصر، وهو يحمل على عاتقه حماية الأطفال ورعايتهم، لذا كانت مبادرة «حماية الأطفال من الخطر» التي أطلقها الرئيس عام 2015، بمشاركة وزارتي الداخلية والتضامن و19 منظمة من منظمات المجتمع المدني، أولى الخطوات لإنقاذ مليون طفل من أطفال الشوارع، وبعد 30 عاما من المعاناة
ليس هذا وحسب، بل أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائما ما كان يحرص على تواجد الأطفال في افتتاح المشروعات والاحتفاليات المختلفة أو مداعبتهم بطريقة طريفة، كما حرص خلال الأعياد عن إدخال البهجة على قلوب أبناء الشهداء واحتضانهم كأب لهم، بعد أن فقدوا ذويهم، ليعد ذلك دليلا على أنه الرئيس الإنسان.
ويقول خبراء اجتماع، إن ما يفعله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الأطفال تجعلهم يتعلمون حب مصر والوطنية وأن رئيس الدولة يهتم بهم، مؤكدين أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالأطفال، وتحدث عنهم في أكثر من موضع، وأنهم- أي الأطفال- يستحقون التنمية.
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