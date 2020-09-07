حرس الحدود والأهلي.. التعادل السلبي يفرض نفسه على شوط المباراة الأول

فرض التعادل السلبي نفسه على شوط مباراة الأهلي وحرس الحدود الأول، المقامة حالياً باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.

ويتربّع الاهلي على قمة الدوري برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر بـ26 نقطة، وحقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصري ووادي دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ21، فيما تعادل الحرس في أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري ، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام، نادي مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلي وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.







ويخوض الأهلي مباراة الحدود بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو، أليو بادجي ومروان محسن. وجاء على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

فيما يخوض الحدود المباراة بتشكيل مكوّن من: أحمد السعدني، حسن مجدي - محمد محمود الشبيني - محمد عبد الفتاح «تاحا»- خالد سامي، حامد خالد - أحمد فتحي "فيليكس - مصطفى جمال - توني جوميز، محمد عبد اللطيف «جريندو» و إبراهيم كونيه، والبدلاء محمود رضا- عبد الله جمعة - عمرو الحلواني- مؤمن عوض - أيوب بن عوض - محمد أدهم - توني لوكاسا - نانا أنتوي - أحمد شرويدة.

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جاءت بداية المباراة نشطة من جانب الفريقين، ولم يستمر «جس النبض» طويلاً بين الاخلي والحرس فالأحمر حاول استغلال سرعات الشيخ ومروان وبادجي فيما حاول الحرس الضغط عن طريق شرويبدة وجريندو وتاحا.

محاولات الأهلي تنوّعت من اليمين للشمال ولعب أحمد الشيخ كرة عرضية من ناحية اليمين للسنغالي آليو بادجي لكن الأخير سدد كرة ضعيفة في يد حارس الحدود. في الدقيقة 16 كاد بادجي يسجل هدف بعدما أنفرد بحارس الحرس أحمد السعدي لكن مهاجم الأهلي تباطئ ليتدخل السعدني وينقذ الموقف في الوقت المناسب، بعدها بدقيقة قاد بادجي هجمة من ناحية الشمال ومرر كرة عرضية رائعة إلى مروان محسن الذى أساء التصرّف فيها وسددها بعيداً عن الشباك.

ثم عاد على معلول ليرفع كرة رائعة من ناحية الشمال لكن أحمد فتحي «فيلكس» لاعب الحرس أنقذها ببراعة قبل أن تصل لمروان محسن. عاد فريق الحرس لتشكيل هجمات مرتدة على مرمى الشناوي لكن الأخير تعامل معها بشكل جيد وسقط حارس الحرس أحمد السعدني بعد إصطدامه بأحد لاعبي الأهلي وتلقي العلاج وأستكمل المباراة.