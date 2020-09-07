ضبط ترمادول وهيروين ومبلغ مالي مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي و 60 قرصا من عقار الترامادول المخدر وكمية من مخدر الهيروين بحوزة راكب مصري قادم من نيويورك، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي بشأن انتقال النقد مع المسافرين وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء الطائرة القادمة من نيويورك، اشتبه هيثم محمد كامل مأمور الجمرك في راكب مصري قادم من نيويورك، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY " بمعرفة مصطفي رأفت تلاحظ وجود اجسام معتمة.

وأضافت المصادر أنه بعرف الراكب علي مصطفى السيد الخولي مدير الإدارة، كلف محمد مصطفي إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وذلك تحت إشراف إبراهيم حسن مشرف الصالة وعثر علي 148 ألف دولار و 60 قرص من عقار الترامادول المخدر، وكمية من مخدر الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد العرض علي ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.