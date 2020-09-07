نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإعلام تعلن عن الفائزين بمبادرة "خبر في صورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اليوم وزارة الدولة للإعلام عن الصور الفائزة بالمرحلة الأولى من مبادرة "خبر فى صورة"، وهى المبادرة التى تم اطلاقها في 19 أغسطس بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير، للموهوبين في مجال التصوير الصحفي وتستند على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة عن طريق جمع الصور التى يلتقطها الشباب للتطوارت التنموية الملموسة في الدولة.

وقد فازت صور كل من حسام المصري، كامل طارق كامل، أحمد سلامة، حسين عبد الفتاح ومحمد العفيفي بالمراكز الخمس الأولى. جاء ذلك بعد فرز الصور وتقييمها من خلال لجنة تحكيم مكونة من عبد الوهاب السهيتي، كبير مصوري الأهرام، وحسام دياب، مدير تحرير وكالة أونا ميديا جروب والرئيس الشرفي لشعبة المصورين الصحفيين، ومجدي ابراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين.

أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أكد على تواجد عوامل الشفافية والنزاهة خلال مرحلة تقييم الصور التي تمت بدون أية تدخلات خارج لجنة التحكيم، مشيراً الى أن المبادرة جاءت انطلاقاً من أهداف ومبادئ وزارة الدولة للإعلام في تعزيز التفاعل بين كل مؤسسات الدولة والمواطنين، وخاصة الشباب، لإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك دعم صورة مصر خارجياً عن طريق إبراز جهود التنمية المستدامة في مختلف مجالات التنمية والتى تتضمن البيئة والسياحة والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية وتطوير العشوائيات. وأضاف أن المبادرة مستمرة وسيكون هناك دورات أخرى لها.

وقامت لجنة التحكيم بإختيار الصور الفائزة بناء على عدة معايير تتضمن مدى علاقة الصور بموضوع المسابقة في مرحلتها الأولى وهو "التنمية المستدامة"، جودة الصورة والنظرة الفنية للمصور بجانب الزاوية التي تم التصوير من خلالها.

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ووجه عبد الوهاب السهيتي، عضو لجنة التحكيم الخاصة بالمبادرة، الشكر لوزارة الدولة للإعلام على فكرة المبادرة والفرصة التى تقدمها للشباب لتنمية مهارات التصوير الصحفي.

كما أشاد حسام دياب بإهتمام وزارة الدولة للإعلام بالشباب وتعزيزها لفكرة الثقافة البصرية، مضيفاً أن الصور تعكس حب حقيقي لمصر.

وأثنى مجدي ابراهيم على فكرة القاء الضوء على التصوير الصحفي بمشاركة المواطنين من كافة أنحاء مصر، مضيفاً أن الصور كانت متنوعة بشكل كبير وأن لجنة التحكيم حرصت على اظهار ذلك التنوع في اختيار الصور الفائزة.