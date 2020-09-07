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التعليم تعلن أبرز موضوعات المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن أبرز موضوعات المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم "انتظروا غدًا الساعة ٢:٠٠ ظهرًا البث المباشر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على القنوات المصرية، والذي سنعلن فيه عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة ". 

وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: سوف نركز على التعليم العام وكيفية التواجد في المدارس ومصادر التعلم المتنوعة وكذلك نتحدث عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ وتدريب المعلمين ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم وإثابة السادة المعلمين وتنمية موارد الادارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.

واستكمل: الموضوعات الاخرى مثل مدارس المتفوقين، مدرسة الضبعة، المدارس الخاصة والدولية والدبلومة الامريكية سوف يتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق.

وقال: الاجراءات الاحترازية الصحية سوف يتم عرضها في مؤتمر مشترك مع معالي وزيرة الصحة ومعالي وزير التعليم العالي يوم الخميس القادم إن شاء الله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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