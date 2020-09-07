أخبار مصرية

وزيرة الصحة تبحث التعاون مع شركة صينية لإنتاج لقاح كورونا فى مصر

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محمد صابر 2020-09-07 22:23 0 تبليغ

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استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفدًا من إحدى الشركات الصينية الكبرى التى تقوم بإجراء التجارب السريرية على لقاح فيروس المستجد.

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن اللقاء جاء لبحث سبل التعاون بين الشركة الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان، تمهيدا لإنتاج ذلك اللقاح فى مصر فور ثبوت فعاليته، تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفنى لوزير الصحة والسكان، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوفد الصينى أجرى زيارة صباح اليوم للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث تفقد خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة، مشيدين بمدى جاهزية الشركة للمشاركة فى إنتاج اللقاح فور ثبوت فاعليته

وأضاف "مجاهد" أن الاجتماع تناول سبل التعاون مع الشركة من خلال تبادل الخبرات والتجارب الإكلينيكية الخاصة بإنتاج اللقاحات، والتعرف على تكنولوجيا التصنيع الجديدة فى إنتاج المستحضرات الدوائية والطعوم والأمصال، مشيرا إلى أن التعاون يمتد ليشمل تصنيع الطعوم والأمصال.

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وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أبدت استعدادها لزيارة مقر الشركة بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءاً على دعوة مسبقة كان قد وجهها السفير الصينى للوزيرة خلال زيارته الأخيرة، للوزارة، فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى التجارب الإكلينيكية للقاح .

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للحكومة الصينية لدعمها الدائم لمصر فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما وجهت الشكر للشركات الصينية المشاركة فى إنتاج لقاحات فيروس كورونا لتعاونها المثمر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مؤكدة على تقديم جميع سبل الدعم، بما يساهم فى إنتاج اللقاحات.

وأعرب الوفد الصينى الممثل عن الشركة، عن ترحيبه بالتعاون مع مصر لتصبح مركزًا لإنتاج لقاحات فيروس كورونا فى إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك فور الانتهاء من المرحلة الأخيرة للتجارب الإكلينيكية على اللقاح وثبوت فعاليته، فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وامتداد التعاون المصرى الصينى فى مختلف المجالات، كما أشاد الوفد بإدارة مصر فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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