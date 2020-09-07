فيديو .. الرى : الدولة تستفيد من كل متر مكعب من مياه السيول

وأضاف خالد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنهم وجهوا بضرورة عدم زراعة مساحات طرح النهر لأن المياه ستغمرها.

وأوضح أن هناك 117 مخرًا للسيول يتم تطهيرهم قبل 15 سبتمبر، لافتًا إلى أن الدولة تستفيد من كل متر مكعب من مياه السيول، سواء من خلال تصريفها فى النيل أو عمل بحيرات فى الصحراء ليستخدمها البدو.

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وأشار إلى أن قياس منسوب نهر النيل يتم كل 6 ساعات، وهناك شبكة لرصد المنسوب على مدار الساعة.