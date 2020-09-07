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فيديو .. الرى : الدولة تستفيد من كل متر مكعب من مياه السيول

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فهمى غالى 2020-09-07 21:12 0 تبليغ

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وأضاف خالد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنهم وجهوا بضرورة عدم زراعة مساحات طرح النهر لأن المياه ستغمرها.

وأوضح أن هناك 117 مخرًا للسيول يتم تطهيرهم قبل 15 سبتمبر، لافتًا إلى أن الدولة تستفيد من كل متر مكعب من مياه السيول، سواء من خلال تصريفها فى النيل أو عمل بحيرات فى الصحراء ليستخدمها البدو.

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وأشار إلى أن قياس منسوب نهر النيل يتم كل 6 ساعات، وهناك شبكة لرصد المنسوب على مدار الساعة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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