وزير التعليم: إعلان الإجراءات الصحية المطبقة بالعام الجديد الخميس المقبل

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عرض الإجراءات الاحترازية الصحية المطبقة خلال العام الدراسى الجديد، فى مؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالى يوم الخميس المقبل.





وأوضح شوقى خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، الموضوعات التى يتحدث عنها خلال البث المباشر المقرر غدا لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد 2020 -2021: سنركز على التعليم العام وكيفية التواجد فى المدارس، ومصادر التعلم المتنوعة، وكذلك نتحدث عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة، والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ، وتدريب المعلمين، ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم، وإثابة المعلمين وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية. وتابع: كما نتحدث عن الموضوعات الأخرى مثل مدارس المتفوقين، مدرسة الضبعة، والمدارس الخاصة والدولية، والدبلومة الأمريكية وسوف يتم إلقاء الضوء عليها فى مؤتمر آخر لاحق.

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