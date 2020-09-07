محافظ الغربية: إزالة جميع المبانى المخالفة حال عدم التقدم بطلب التصالح

وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بحصر المبانى التى لم يتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة بشأنها، وذلك لإزالتها فورًا حال عدم التقدم بطلب التصالح فى المواعيد المحددة.





وقال المحافظ، فى بيان اليوم الإثنين، إن إجمالى مبالغ جدية التصالح فى مخالفات البناء حتى اليوم بلغ 206 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة وصل حتى الآن إلى 32 ألفًا و821 طلبًا.

وأكد رحمى، انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، مشيرًا إلى إقبال المواطنين على طلبات التصالح فى مخالفات البناء، موجهًا بتقديم جميع سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح رحمى، أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتى على رأس أولويات المحافظة، باعتباره أحد الملفات المهمة التى توليها الدولة اهتمامًا فى الفترة الراهنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم، وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.