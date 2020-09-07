”الآثار”: الإعلان عن آخر الاكتشافات على مدى عامين كاملين قريبًا  

أكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العالم للمجلس الاعلى للآثار، أن وزارة السياحة والأثار ستقوم بالإعلان عن آخر الاكتشافات والتي حصلت على مدى عامين كاملين، موضحا أن الاكتشافات الأثرية لم تتوقف في ظل فترة تفشي فيروس كورونا، ولكنها توقفت فقط في فترة رمضان.

وقال وزيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc، إن الاكتشاف الأثري الجديد في منطقة سقارة مر بمراحل مختلفة وقد أسفرت المرحلة الأخيرة من التنقيب عن كشف مجموعة من الآبار، مشيرا إلى أن تلك الأبار كان فيها مجموعة من التوابيت الخشبية الملونة الرائعة، والتي ما زالت بحالة جيدة.

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