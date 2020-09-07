 وزير التعليم يكشف محاور مؤتمر العام الدراسى غدا 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن عقد مؤتمر صحفى، غداً الساعة ٢:٠٠ ظهراً لإعلان تفاصيل العام الدراىسى الجديد، قائلة: سيتم البث المباشر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي سيعلن فيه الدكتور طارق شوقي عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020،2021.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس فى وقت سابق اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).
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