غدا.. التعليم تعلن شكل العام الدراسى الجديد وتفاصيل أيام الحضور لمختلف المراحل

يعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخطوط العريضة لشكل العام الدراسى الجديد، فى مؤتمر صحفى ظهر غدا الثلاثاء.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن الوزير سوف يعلن عدد أيام الحضور للطلاب خلال الأسبوع لمختلف المراحل، وكيفية حمايتهم فى ظل استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا، موضحة أن كل ما يقال عن هذا الموضوع حتى الآن لا أساس له من الصحة.

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وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس فى وقت سابق اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).