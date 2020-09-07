جابر الخواطر.. أمهات مصر للرئيس: الله ينصرك يا سيسي ويحفظك ويكفيك شر ولاد الحرام (فيديو)

«بنات وسيدات النيل، وصانعات السعادة والنماء، عظيمات مصر، إن تطور ورقى أي مجتمع إنما يُقاس بدرجة تطوره الثقافي والأخلاقي والمعرفي ويرتبط ارتباطا وثقيا بتطور وثقافة ووعى المرأة ومساهمتها القاعلة في بناء المجتمع وتنميته».. ربما تعبر تلك الكلمات التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المرأة المصرية في مارس الماضي، خير مثال عن الاهتمام الذي يوليه الرئيس لأمهات مصر العظيمات.
الرئيس خلال الفترة الماضية، تمكن من إعادة الثقة فى الإنسان المصري بكافة فئاته وكانت المرأة المصرية فى طليعة هذا الأمر، إذ يعتبر الرئيس أنه لا حياة فى المجتمع المصرى إلا بالمرأة المصرية، مقدرًا دورها الكبير في تنمية وتطوير المجتمع، فالرئيس السيسى يعي جيدًا مكانة المرأة وحجم مساهمتها فى بناء الوطن.
ويقول خبراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص فى كل المناسبات أن يذكر تاريخ المرأة وأهمية دورها في المجتمع، وهو تأكيد على الأدوار المهمة التي مارستها المرأة المصرية، كما أن المرأة تعاظم دورها بشكل كبير فى عهد السيسى فنجدها ممثلة بنسبة كبيرة فى الحكومة، وكذلك تتولى منصب المحافظ.
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