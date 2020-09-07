"نسر" الأهلي يُحلّق فوق "حدود" الدوري بثنائية سليمان وقفشة.. فيديو

حقق فريق الأهلي فوزاً مُثيراً على حرس الحدود بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الإثنين، باستاد المكس بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز .

سجل وليد سليمان هدف الأهلي الأول في الدقيقة 85، وأضاف قفشة الهدف الثاني في الدقيقة القبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة ويتربع على قمة الدوري فيما يتجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة ويبقي في المركو الثالث عشر وبات الأهلي في حاجة إلى 8 نقاط لحسم اللقب رسمياً بعدما حلّق نسر القلعة الحمراء فوق "حدود" الدوري الليلة بالفوز على الحرس.

خاض الاهلي مباراة الحدود بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو، أليو بادجي ومروان محسن.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

فيما خاض الحدود المباراة بتشكيل مكوّن من: أحمد السعدني، حسن مجدي - محمد محمود الشبيني - محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي، حامد خالد - أحمد فتحي "فيليكس - مصطفى جمال - توني جوميز، محمد عبد اللطيف "جريندو" و إبراهيم كونيه، والبدلاء محمود رضا - عبد الله جمعة - عمرو الحلواني - مؤمن عوض - أيوب بن عوض - محمد أدهم - توني لوكاسا - نانا أنتوي - أحمد شرويدة.

جاءت بداية المباراة نشطة من جانب الفريقين، ولم يستمر "جس النبض" طويلاً بين الأهلي والحرس فالأحمر حاول إستغلال سرعات الشيخ ومروان وبادجي فيما حاول الحرس الضغط عن طريق شرويبدة وجريندو وتاحا.

محاولات الأهلي تنوّعت من اليمين للشمال ولعب أحمد الشيخ كرة عرضية من ناحية اليمين للسنغالي آليو بادجي لكن الأخير سدد كرة ضعيفة في يد حارس الحدود.

في الدقيقة 16 كاد بادجي يسجل هدف بعدما انفرد بحارس الحرس أحمد السعدي لكن مهاجم الأهلي تباطئ ليتدخل السعدني وينقذ الموقف في الوقت المناسب، بعدها بدقيقة قاد بادجي هجمة من ناحية الشمال ومرر كرة عرضية رائعة إلى مروان محسن الذى أساء التصرّف فيها وسددها بعيداً عن الشباك.

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ثم عاد على معلول ليرفع كرة رائعة من ناحية الشمال لكن أحمد فتحي "فيلكس" لاعب الحرس أنقذها ببراعة قبل أن تصل لمروان محسن.

عاد فريق الحرس لتشكيل هجمات مرتدة على مرمى الشناوي لكن الأخير تعامل معها بشكل جيد وسقط حارس الحرس أحمد السعدني بعد إصطدامه بأحد لاعبي الأهلي وتلقي العلاج وأستكمل المباراة.

وكاد الحرس يسجل هدف التقدم في الدقيقة 32 بعدما تلقي جريندو كرة عرضية من ناحية الشمال لكن الكرة جاءت بجوار القائم ، وهدأ اللعب قليلاً وإنحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق غابت فيها الخطورة على مرمى الفريقين.الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغيير أهلاوي بنزول وليد سليمان بدلاً من أحمد الشيخ، وأنقذ محمد الشناوي فرصة تسجيل هدف مُحقق للحرس بعدما توغل جريندو من ناحية اليمين وراوغ دفاع الاهلي لكن الشناوي تألق وعادت الكرة للاعب أخر من الحرس أبعدها رامي ربيعة، ورد الاهلي بهجمة خطرة عن طريق بادجي الذى إستخلص كرة من مدافعي الحرس لكنه سددها ضعيفة في يد السعدني.

وتوقفت المباراة لعلاج محمد جمال لاعب الحرس، ودفع فايلر المدير الفني للأهلي بالثنائي محمد هاني وأجاي بدلاً من جيرالدو ومروان محسن.

حاول الأهلي الوصول إلى مرمى السعدني لكن دون جدوى في ظل حالة التراخي الواضحة من جانب الاهلي وعدم اللعب بحماس مقابل الهجمات المرتدة الخطرة للحرس.

وفي الدقيقة 80 شاركة محمد مجدي قفشة بدلاً من أحمد فتحي، وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة وهجمات خطرة من الحرس ووسط هذه السيطرة من لاعبي الحرس نجح وليد سليمان في تسجيل هدف رائع للأهلي في الدقيقة 85 من جملة مُتقنة بين معلول وأجاي ولعب الأخير الكرة إلى وليد سليمان الذى سددها بيسراه بقوة في شباك السعدني.

بعد الهدف ضغط الحرس بكل قوة واحتسب أحمد الغندور ضربة حرة مباشرة خطرة للحدود في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لكن تصدى لها دفاع الاهلي وشارك بادجي بدلاً من أيمن أشرف في الدقائق الأخيرة من النوقت بدل الضائع ، وحاول الاهلي تسجيل هدف ثاني فيما واصل الحرس الضغط لتسجيل هدف التعادل ،ونجح قفشة في تسجيل هدف الاهلي الثاني من تمريرة أجاي الرائعة في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعدها ينتهي اللقاء بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.