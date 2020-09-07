تنسيق 2020.. موعد انطلاق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق والتي ستكون عقب غلق باب التحويلات وتقليل الاغتراب .

وأضاف المصدر لـ "دوت الخليج" أن مرحلة التحويلات وتقليل تالاغتراب ستبدأ عقب إعلان الوزارة نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق مرجحا ان تكون يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.

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وقال عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.

ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط:

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كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.