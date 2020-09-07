صدور عدد جديد من مجلة الكرازة.. والدكتورة منال عوض في لوحة شرف الأقباط

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وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان "الأحد... قادم" تلك العبارة التي كان يسجلها الشهداء بدمائهم على جدران السجون كما أشار قداسته، وهي تعني الحياة السمائية وان الموت هو ربح للحياة الدائمة مع المسيح.
وأوضح قداسة البابا تواضروس أن تقويم الشهداء بدأ في عام ٢٨٤م وهي السنة التي أعتلى فيها الإمبراطور دقلديانوس عرش الإمبراطورية الرومانية وصار زمنه أشد عصور الاضطهاد للمسيحية والمسيحيين وكانت مصر لها النصيب الأكبر في عدد الشهداء.
وعن المقالات كتب نيافة الأنبا متاؤس حول اقتناء الضمير الصالح بعنوان "شعار جميل"، وعن "علامات قبل المجئ الثاني" جاء مقال نيافة الأنبا رافائيل تحت ذات العنوان، بينما تأمل نيافة الأنبا مارتيروس في تأكيد الفنان المسيحي على دوام بتولية السيدة العذراء عند رسم أيقوناتها.
وأجرت المجلة حوارا مع محافظ دمياط الدكتورة منال عوض بناء على توجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني حيث ستقدم المجلة في كل مرة أحد النماذج الناجحة المشرفة تحت عنوان "أقباط في لوحة الشرف".
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