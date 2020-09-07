بدء التشغيل التجريبي لـ محور أحمد عرابي بمدينة الشروق

بدأ التشغيل التجريبي لمحور أحمد عرابى بالشروق أمام حركة السيارات كأول طريق عرضي يربط القطاعين الغربي والشرقي بالمدينة بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.
يمتد المحور من مدخل السويس ٣ حتى تقاطع طريق الحرية ليصبح حاليًا حتى مدخل السويس ١ بكامل واجهة المدينة المطلة على طريق السويس.
ويُمكن الطريق رواده بالقطاع الشرقي من استخدام كوبري مدخل ٣ والاتجاه مباشرةً إلى اتجاه السويس بدلًا من الرجوع لكوبري مدخل ١ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي فى ضوء دراسة شبكة الطرق بمدينة الشروق لخلق محاور جديدة تهدف إلى سهولة الانتقال بين القطاعات المختلفة.
ويمتد المحور فى اتجاهين فى كل اتجاه ٣ حارات مرورية بجانب رصيف جانبي بعرض مترين بكل اتجاه وجزيرة وسطى بعرض ٤ أمتار وبطول ٣.٢ كم .
وتمت إنارة الطريق بـ ٢٤٠ عمود إنارة ليد حرصًا على سلامة رواد الطريق بمدينة الشروق.
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