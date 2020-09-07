هاشتاج كلنا معاك يا بطل يتصدر تويتر.. ونشطاء للرئيس: مكملين معاك للنهاية

وأعلن رواد موقع "تويتر"، رفضهم لدعوات جماعة الإخوان الإرهابية الخبيثة ومحاولاتهم الفاشلة لإعادة الفوضى، حيث قال آدم: كلنا فداء للوطن الغالى، السيسى رئيسى وأفتخر، فيما قال مدحت: مكملين معاك للنهاية، وأضاف آخر: "يا سيسى يلا شد الهمة وإحنا وراك يا بطل"، كما نشروا مجموعة كبيرة من صور الرئيس وهو يفتتح عددا من المشروعات القومية، وكتبوا عليها "كلنا معاك يا بطل".

ووصل عدد التغريدات خلال الهاشتاج فى أقل من ساعة على تدشينه ما يقرب من 25 ألف تغريدة مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وداعية إلى رفض جميع الدعوات التى يطلقها أنصار الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية.