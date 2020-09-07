الأوقاف: توزيع 105 أطنان لحوم صكوك أضاحى فى الأسبوع السادس على التوالى

أعلن قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف، عن خطة الوزارة فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى فى الأسبوع السادس على التوالى، اعتبارًا من يوم الجمعة القادم 11 سبتمبر وحتى الخميس الموافق 17 سبتمبر الجارى.





وذكرت وزارة الأوقاف - فى بيان اليوم الاثنين - أن عملية توزيع 105 أطنان لحوم ستتم فى 19 محافظة هى: "القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والغربية والدقهلية والبحيرة وبنى سويف والمنيا والإسماعيلية والشرقية والمنوفية والفيوم وأسيوط وسوهاج وشمال سيناء وقنا والأقصر والبحر الأحمر"، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه 652 طنا حتى نهاية الأسبوع المقبل، موضحة أنها ستنتهى يوم الخميس المقبل من توزيع 550 طنا من اللحوم. وتستمر غرفة العمليات فى عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحى، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

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