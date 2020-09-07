شاهد..أهالى روض الفرج يفضحون الجزيرة: محدش يصدق الإخوان لأنهم بيضحكوا علينا

وقال أحد المواطنين، فى لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين: "الإخوان كذابين، والسيسى يشكر وكتر خيره، لأنه قعد الناس فى أماكن حلوة".

فى حين قالت إحدى السيدات: "جينا لقينا الشقة زى الفل، والحمد لله، البيت فى حتة جميلة، الحمد لله كنا قاعدين فين وبقينا فين، والبركة فى السيسى، ومحدش يصدق الإخوان لأنهم بيضحكوا علينا".

وأضافت سيدة آخرى: "كل الكلام اللى بيتقال على الجزيرة وكل قنوات الإخوان كذب، إحنا جينا وأخدنا الشقق فى ساعتها".

يذكر أن قناة الجزيرة القطرية وقنوات الإخوان، زعموا أن الحكومة طردت أهالى منطقة عزبة الصفيح العشوائية بحى روض الفرج من منازلهم وألقت أثاث السكان من النوافذ لطردهم من منازلهم.