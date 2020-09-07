عاجل .. السيسى يصدق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

المادة الأولى تسرى أحكام القانون على انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلى لها. المادة الثانية تقسم جمهورية مصر العربية، إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. المادة الثالثة يجدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة طبقًا للجدول المرافقة. Advertisements المادة الرابعة يلغى القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة الخامسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

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