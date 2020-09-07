أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن التعاون بين الصين ومصر في مجال التعليم والثقافة يعد صفحة جديدة تضاف إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في العديد من المجالات.
وأضاف ليتشيانج - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن مذكرة التفاهم - التي وقعت بين مصر والصين لإتاحة تدريس اللغة الصينية في مدارس التعليم قبل الجامعي بمصر كلغة أجنبية اختيارية ثانية - تهدف إلى فتح باب جديد للتعاون في مجالي التعليم والثقافة، وتسهم في ضخ حيوية جديدة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وأعرب السفير الصيني عن أمله في أن يسهم تدريس اللغة الصينية في تطوير نمط التعاون بين البلدين، والذي سيجمع بين تدريس اللغة والتدريب المهني والتوظيف في السوق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سفير الصين بالقاهرة: مذكرة التفاهم مع مصر تفتح بابا جديدا للتعاون في مجالي التعليم والثقافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.