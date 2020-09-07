الأرصاد تحذر: استمرار الأمطار الغزيرة على سيناء والصعيد غدا.. والطقس شديد الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأمطار الرعدية الغزيرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر المتوسط غدا الثلاثاء، يصاحب ذلك رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك على البحر الأحمر، ويقابلها طقس شديد الحرارة على هذه المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 28.
أما عن حالة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون مائلا للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا لطيف ليلا، يصاحبه رياح نشطة على شمال الصعيد أما الجنوب، فيكون هناك أمطار متوسطة على مناطق متفرقة شرقا والرياح نشطة على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24، وجنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28.
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