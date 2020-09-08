انت الان تتابع تفاصيل خبر “بعد تخفيضها” أسعار تجديد رخصة القيادة من وحدات المرور.. والجديدة بـ3100 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا أسعار تجديد رخصة القيادة من وحدات المرور بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد تخفيضها، وفق ما نشرته اليوم السابع اليوم، وكانت الأسعار قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.

“بعد تخفيضها” أسعار تجديد رخصة القيادة من وحدات المرور

ولاستخراخ رخصة قيادة من وحدات المرور لابد من اتخاذ عدة إجراءات أولاً قبل الإستخراج أو التجديد، حيث أنه يجب اسيفاء جميع الأوراق اللازمة عند التقدم بطلب لإصدار الرخصة.

كما أن أسعار تجديد رخصة القيادة أصبحت 1200 جنيه مصري للتجديد بعدما تم تخفيضها من 2400 جنيه، وذلك وفق اليوم السابع، أما سعر استخراج رخصة لأول مرة فهو 3100 جنيه.

Advertisements

اقرأ أيضاً:

قرار إجباري من التموين لكل بطاقة يزيد عدد أفرادها عن 4 أشخاص

مرض حذر منه السيسي منذ عامين ثبت اليوم أنه سبب للإصابة بكورونا

“فيديو” 6 سيارات ستختفي من السوق نهائياً بعد توجهات الحكومة الأخيرة وتخريد الملاكي التي مر عليها 20 سنة

“بعد قرار تطبيق غرامة التخلف عن التصويت.. الفئات المستثناه من الغرامة

وهذه الرسوم التي يتم دفعها في وحدات المرور عبارة شهادة مخالفات من النيابة، والرسوم الخاصة بالكشف الطبي ورسوم الضريبة والدمغات وكذلك رسوم الملف.

قد يهمك أيضاً:

تفاصيل إنشاء سد جديد بتنزانيا وبتنفيذ مصري

مجلس الوزراء يحدد الموعد النهائي لفترة التصالح في مخالفات البناء

القبض على رجل أعمال جديد هارب من 428 حكم و471 سنة حبس

“رسمياً” تخفيض سعر متر التصالح بمخالفات البناء تخفيفاً على المواطنين

حملة إزالة فجراً هي الأكبر من نوعها وإخلاء 3700 أسرة وإزالة 1200 منزل