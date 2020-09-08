فيديو “بالأرقام” الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة على بأسعار بعض أنواع التبغ والسيجار بنسبة تتراوح بين 25% و71%

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت اليوم الشركة الشرقية للدخان عن زيادة جديدة بأسعار بعض أنواع التبغ والسيجار، وتراوحت نسبة الزيادة الجديدة ما بين 25% إلى 71%، وذلك وفق تصريحات رئيس شعبة الدخان إبراهيم إمبابي اليوم.

الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة على بأسعار بعض أنواع التبغ والسيجار

وقال إمبابي في تصريحات له مع الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن هذه الزيادة كانت ضرورية وذلك بسبب زيادة أسعار المادة الخام التي يصنع منها الأنواع التي تم زيادتها اليوم.

وقالت الشركة الشرقية للدخان اليوم أن هذه لأسعار الجديدة تتعلق بمنتجات دخان ماتوسيان الأخضر والأحمر وكذلك السيجار، وأشارت الشركة إلى أن لزيادة الجديدة تم تطبيقها من يوم الأحد الماضي 6 سبتمبر الجاري.

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وقال رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي، أن هذه الزيادة الجديدة لا تشمل السجائر، مؤكداً أنه لا يوجد أي زيادة جديدة في أسعار السجائر العادية حتى يونيو 2021، كما وصلت الزيادة الجديدة في بعض الأصناف إلى 350 جنيه، وذلك وفق الجدول التالي.

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