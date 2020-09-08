انت الان تتابع تفاصيل خبر “ارتفاع جديد وتجاوزنا الـ100 ألف” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 7 سبتمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة الصحة المصرية منذ قليل تقريرها المعتاد بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 7 سبتمبر الجاري، ولوحظ وجود ارتفاع جديد في الإصابات وانخفاض بالوفيات مقارنة بحالات الأمس.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 7 سبتمبر

وذكر تقرير وزارة الصحة أن أعداد المتعافين اليوم بلغت 900 حالة جديدة، ووصول إجمالي حالات الشفاء إلى الآن لـ 79008 حالة، كما تؤكد الصحة دائماً على خروج كل حالات التعافي من مستشفيات العزل بعد شفاؤها بشكل كامل وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبالنسبة إلى أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 7 سبتمبر، فقد فقد وصلت إلى 178 حالة إصابة جديدة، وبذلك وصلت إجمالي الإصابات حتى الآن لـ 100041 حالة.

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ووفق تقرير وزارة الصحة فإن أعداد الوفيات اليوم الإثنين سجلت 11 حالة جديدة، ووصلت إجمالي الوفيات إلى 5541 حالة حتى اليوم.

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