برفقة وفد طبى .. وزيرة الصحة تزور السودان غدا

وقال زكى، فى تصريحات له، اليوم الإثنين، خلال تسليم شحنة من المساعدات المصرية إلى السودان، إن وزيرة الصحة ستبدأ غدًا زيارة إلى السودان، برفقتها وفد طبى مكون من 20 طبيبًا فى مختلف التخصصات، وممرضين ومتخصصين فى مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية.

وأوضح أن الفريق الطبى المصرى سيبقى فى السودان حتى الاطمئنان على انحسار الأزمة الحالية، التى خلفتها السيول والفيضانات التى ضربت السودان.