فيديو .. محافظ البحيرة : مستعدون للسيول ..واللى يعمل مخالفة يتحمل مسئوليتها

وأضاف محافظ البحيرة خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، المعروض عبر فضائية "إم بى سى مصر"، أن الأجهزة المعنية أزالت 2000 مخالفة على نهر النيل، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا: "اللى بيعمل مخالفة يتحمل مسئوليتها".

ونفى هشام آمنة ما تردد من أخبار حول غرق بعض البيوت فى نطاق المحافظة، مؤكدًا أن ما حدث ارتفاع لمنسوب مياه نهر النيل فقط، وأن الأراضى التى تعرضت للغرق يتم زرعها من قبل الأهالى، بشكل غير قانونى، وتعرف بـ "طرح نهر".

وأشار إلى أن البحيرة من أكثر المحافظات التى تعرضت لسيول خلال العام الماضى، لكنها نجحت فى مواجهتها دون أى خسائر، وهو ما أشاد به الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء.