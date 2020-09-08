وزراة الإعلام تعلن الصور الفائزة بمبادرة خبر فى صورة

وفازت صور: حسام المصرى، وكامل طارق كامل، وأحمد سلامة، وحسين عبد الفتاح، ومحمد العفيفى بالمراكز الـ 5 الأولى.
جاء ذلك بعد فرز الصور وتقييمها من خلال لجنة تحكيم مكونة من عبد الوهاب السهيتى، كبير مصورى الأهرام، وحسام دياب، مدير تحرير وكالة أونا ميديا جروب والرئيس الشرفى لشعبة المصورين الصحفيين، ومجدى إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين.
وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على تواجد عوامل الشفافية والنزاهة خلال مرحلة تقييم الصور التى تمت بدون أية تدخلات خارج لجنة التحكيم، مشيراً إلى أن المبادرة جاءت انطلاقاً من أهداف ومبادئ وزارة الدولة للإعلام فى تعزيز التفاعل بين كل مؤسسات الدولة والمواطنين، وخاصة الشباب، لاشراكهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك دعم صورة مصر خارجياً عن طريق إبراز جهود التنمية المستدامة فى مختلف مجالات التنمية والتى تتضمن البيئة والسياحة والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية وتطوير العشوائيات، مضيفًا أن المبادرة مستمرة وسيكون هناك دورات أخرى لها.
وقامت لجنة التحكيم باختيار الصور الفائزة بناء على عدة معايير تتضمن مدى علاقة الصور بموضوع المسابقة فى مرحلتها الأولى، وهو "التنمية المستدامة"، وجودة الصورة والنظرة الفنية للمصور بجانب الزاوية التى تم التصوير من خلالها.
ووجه عبد الوهاب السهيتى، عضو لجنة التحكيم الخاصة بالمبادرة، الشكر لوزارة الدولة للإعلام على فكرة المبادرة والفرصة التى تقدمها للشباب لتنمية مهارات التصوير الصحفى.
كما أشاد حسام دياب باهتمام وزارة الدولة للإعلام بالشباب وتعزيزها لفكرة الثقافة البصرية، مضيفاً أن الصور تعكس حبًا حقيقىًا لمصر.
وأثنى مجدى إبراهيم على فكرة إلقاء الضوء على التصوير الصحفى بمشاركة المواطنين من كافة أنحاء مصر، مضيفاً أن الصور كانت متنوعة بشكل كبير وأن لجنة التحكيم حرصت على إظهار ذلك التنوع فى اختيار الصور الفائزة.
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