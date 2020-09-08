كهرباء يعود إلى الأهلي في مباراة الإسماعيلي بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خدمات محمود عبد المنعم كهربا بشكل رسمي في المباريات بداية من مواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد انتهاء إيقافه اليوم فور انتهاء مباراة حرس الحدود اليوم والتي حسمها الفريق الأحمر بثناية نظيفة، ويعود كهربا لمباريات الأهلى فى الجولة القادمة أمام الإسماعيلى، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.

وغاب كهربا عن 10 مباريات حتى الآن هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى والتعادل مع الإنتاج الحربى والفوز على أسوان بثلاثية، وفاز على الجونة بثنائية وفاز على المصرى بهدفين نظيفين، والفوز على دجلة بهدفين وأخيراً الفوز على حرس الحدود بهدفين نطيفين.

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وتضع جماهير الأهلى آمالا عريضة على لاعبها محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، لإعادته الأحمر للتألق ليس فقط على الصعيد المحلى وإنما على الصعيد الأفريقى، فى ظل اقتراب موعد مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقي.