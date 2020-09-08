نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

بـ الجلابية الصعيدى.. أحمد حلمى ضيف صاحبة السعادة.. فيديو أعلن الفنان أحمد حلمى عن ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس. ونشر حلمي فيديو وظهر فيه مرتديا جلابية صعيدى وذلك من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . فيديو تقديم رمضان صبحي يستفز الجماهير .. شاهد نشر الحساب الرسمى لنادى بيراميدز فيديو تقديم رمضان صبحي بتيشرت بيراميدز وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ". Advertisements من الساحل الشمالى.. فيفى عبده تشعل السوشيال ميديا.. شاهد نشرت فيفي عبده صورة جديدة لها من حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ابن النادي.. هجوم قوي من الجماهير على رمضان صبحي بعد انضمامه لبيراميدز | شاهد تعرض رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز والنادى الاهلى سابقا، إلى هجوم قوى من جماهير الكرة المصرية بعد اعلان تعاقده مع نادى بيراميدز .

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. هجوم قوي على رمضان صبحي بعد انضمامه لـ بيراميدز .. وفيفي عبده تشعل إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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