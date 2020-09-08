وأضاف "القوصى" فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أنه إذا كانت الأرض منحدرة، ففى حالة السيول فلابد من مخرج سواء كان بحرا أو نهرا أو بحيرة، وهذا موجود فى مصر فى وسط وشرق وشمال وجنوب سيناء والساحل الغربى والساحل الشرقى ودلتا نهر النيل كل هذه الأماكن لها وضع خاص والدولة تستفيد منها.
وأشار مستشار وزير الرى الأسبق إلى أنه يمكن الاستفادة من مياه السيول بأن نزود بها المخزون الجوفى أو نخزنها على السطح للاستخدام في شرب الانسان والزراعة أو اعادتها لنهر النيل مرة أخرى ، وإذا كانت السيول مدمرة مثل ما حدث فى السودان تذهب للبحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس، ولدينا عشرات السدود فى البحر الأحمر لتخزين المياه وفى جنوب ووسط سيناء فلن يحدث لمصر ضرر مثل السودان لأن لدينا الإمكانيات لتجنب ذلك.
وأضاف أنه لا يزال لدينا اهدار كبير لأمطار السيول، حيث تسقط على مصر حوالى 2 مليار متر مكعب ولا نخزن إلا 10% من إجمالى المياه، وهذا لأن تخزينها يحتاج لامكانيات قد تتكلف مئات المليارات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القوصي لـ دوت الخليج: سيناريو السودان لن يتكرر لدينا.. ولا نستفيد سوى 10 % من مياه السيول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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