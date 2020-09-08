“بالفيديو” بيان من وزارة الأوقاف حول عودة صلاة الجنازة بالمساجد مرة أخرى

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محمد سياف - ابو ظبي - ما زالت مسألة عودة صلاة الجنازة بالمساجد مرة أخرة أخرى معلقة حتى اليوم، وذلك منذ اتخاذ القرارات الإحترازية لمواجهة كورونا في فبراير الماضي، ومنذ دخول الفيروس لمصر.

بيان من وزارة الأوقاف حول عودة صلاة الجنازة بالمساجد مرة أخرى

وكانت وزارة الأوقاف المصري قد اتخذت قراراً منذ أسبوعين تقريباً بعودة صلاة الجمعة إلى المساجد مرة أخرى، بعد إغلاق دام لعدة أشهر، وجاءت القرارت الأخيرة للأوقاف بعد انخفاض أعداد الإصابات بكورونا بشكل كبير، وخطة الحكومة للتعايش مع الفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف عبد الله حسن، أن قرار عودة صلاة الجنازة بالمساجد مرة أخرى سيتم بحثة في الإجتماع المقبل للجنة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وسيتم أخذ قرار في هذا الشأن.

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كما أشادت وزارة الأوقاف بالتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية خلال صلاة الجمعة، وشدد على الإلتزام التام بموضوع الخطبة والوقت المحدد لها وهو عشر دقائق، مع عدم فتح دورات المياه والأضحرة ودور المناسبات الملحقة بالمساجد لحين اتخاذ قرار بذلك.

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