مصدر أمني: المتواجدين بغرفة الإخوانى "عمرو أبو خليل" داخل السجن أكدوا أن وفاته "طبيعية" لهبوط بالدورة الدموية

نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " من إدعاءات بشأن وفاة المدعو/ عمرو أبو خليل نتيجة أزمة قلبية عقب مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن إعتراضاً منه على بعض الأمور داخل السجن .

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وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، موضحاً أن المتوفى كان له تاريخ مرضى " إرتفاع فى نسبة السكر بالدم " ويصرف له العلاج اللازم بصفة دورية منذ إيداعه بالسجن على ذمة إحدى القضايا، وتم نقله إلى عيادة السجن فور شعوره بحالة إعياء وتوفى آنذاك، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب المختص أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية.

وأضاف المصدر أنه بسؤال شاهدى الواقعة المُسكنان مع المتوفى بذات الغرفة أقرا بسرعة إصطحابه لتوقيع الكشف عليه بمعرفة إدارة السجن وأن وفاته طبيعية، وأكد المصدر أن ما تم تناوله من إدعاءات فى هذا الصدد يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية فى نشر الأكاذيب والشائعات ، وإستمراراً لمحاولاتها اليائسة للضغط على أجهزة الدولة للإفراج عن عناصرها المودعين بالسجون نفاذاً لأحكام القضاء .