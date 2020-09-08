بالأرقام والنسب.. شاهد ماذا يحدث في ساعة واحدة على الإنترنت في مصر «إنفوجراف»

أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت خلال 60 دقيقة في موسم صيف 2020 بجــمــهـــورية مـــصـر الــعــربية.

ويعرض الانفوجراف المرفق مؤشرات ما "يحدث خلال 60 دقيقة على الإنترنت" في موسم صيف (يونيو، يوليو، اغسطس) 2020، مقسمة حسب النوع والخدمة كما يلي:

منصات التواصل الاجتماعي: وهى تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوي (نصي او صوتي او مرئي او بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 2 مليون مستخدم، عدد الزيارات 52 مليون زيارة، وحجم البيانات المستهلكة 19 تيرابايت، خلال 60 دقيقة.

مشاهدة محتوى ترفيهي: مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بثّ الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نتفلكس وشاهد،..)، وبلغ عدد المشاهدين 1,4 مليون مشاهد، عدد ساعات المشاهدة 89 ألف ساعة، حجم البيانات المستهلكة 38 تيرابايت خلال 60 دقيقة.

ألعاب إلكترونية: وهى ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاي ستيشن واكس بوكس،..)، وبلغ عدد اللاعبين نص مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب 11 ألف ساعة، وحجم البيانات المستهلكة 11 تيرابايت.

بث فيديو مباشر: وهى الفيديوهات التي يتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، يوتيوب، انستجرام،..) عبر خدمة البث الحي (فيديو لايف)، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 2000 صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 35 ساعة، وحجم البيانات المستهلكة 15 جيجابايت.

البريد الإلكتروني: وهى خدمة ارسال او استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل ايميل، ياهو ايميل،..)، وبلغ عدد المستخدمين 700 الف مستخدم، عدد الرسائل البريدية المرسلة 291 الف رسالة إلكترونية، وحجم البيانات المستهلكة 410 جيجابايت خلال 60 دقيقة.

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بحث في الخرائط: البحث عن الأماكن وطرق الوصول اليها عبر تطبيقات الخرائط (مثل Google Maps، Here we go، Waze،...)، وبلغ عدد المستخدمين نص مليون مستخدم، عدد عمليات البحث عن أماكن 3 مليون عملية بحث، وحجم البيانات المستهلكة 102 جيجابايت خلال 60 دقيقة.

مقاطع فيديو ترفيهية: وهى مقاطع فيديو موسيقية/ صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكى،..)، بلغ عدد المستخدمين الذين قاموا برفع ومشاركة فيديوهاتهم 300 الف مستخدم، وبلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو 2113 ساعة، وبلغ حجم البيانات المستهلكة 2 تيرابايت خلال 60 دقيقة.

تصفح الإنترنت وتنزيل الملفات: وهو تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها وقد تشمل مشاهدة محتوى رقمي او تنزيل ملفات وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل انترنت اكسبلورير، جوجل كروم،..)، وبلغ عدد المستخدمين 1 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 86 مليون زيارة، وحجم البيانات المستهلكة 161 تيرابايت خلال 60 دقيقة.

التسوق الإلكتروني: شراء السلع او الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، سوق،..)، بلغ عدد المتسوقين 200 ألف متسوق، وعدد زيارات التسوق 1,5 مليون زيارة، وحجم البيانات المستهلكة 307 جيجابايت.

اجتماعات عن بعد: إجراء الاجتماعات (الدراسية او الرسمية او اجتماعات العمل) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة (مثل Zoom،Microsoft teams، Hangout،...)، وبلغ عدد المستخدمين 100 ألف مستخدم، وعدد الساعات 62 ألف ساعة اجتماعات، وحجم البيانات المستهلكة 1,8 تيرابايت خلال 60 دقيقة.

محركات البحث: البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة (مثل Ask, Bing, Google،..)، بلغ عدد المستخدمين 1,2 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 70 مليون بحث، وحجم البيانات المستهلكة 16 تيرابايت.

دردشة الكترونية: تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) بشكل فورى عبر الإنترنت من خلال تطبيقات مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 1,5 مليون مستخدم، وبلغ عدد الرسائل الفورية 3 مليار رسالة، وبلغ عدد البيانات المستهلكة 7 تيرابايت.