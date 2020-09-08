ردا على الشائعات المغرضة .. الأوقاف تنفى إزالة أى مسجد فى المنيا

ونفى "سلامة"، فى بيان صحفى، الإثنين، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر"، حول إزالة مسجد الفتح الإسلامى بقرية دفش فى مركز سمالوط، والذى أنشئ العام 1985.
وأوضح أن ما أثير مجرد كذبة وشائعة من شائعات الجماعة المغرضة والعناصر المأجورة التى تعمل دائما على نشر الأكاذيب التى تعكر الصفو وتحدث بلبلة.
وأشار إلى أن آخر تجديد شهده مسجد الفتح الإسلامى كان العام 2014.
كما حذر وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، مما وصفه بـ"الصفحات المشبوهة"، مؤكدا ثقته فى وعى الشعب المصرى وما يحاك للشعب من أمثال هؤلاء المغرضين، بحسب قوله.
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