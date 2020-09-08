مصدر أمنى: شقيق شاب المنيب لم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة شقيقه

أكد مصدر أمنى أن شقيق الشاب الذى توفى فى المنيب لم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته، مؤكدا انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وكرر المصدر الأمنى نفيه لما تناولته بعض الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن تظاهر عدد من المواطنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة احتجاجا على وفاة شاب إثر تعرضه للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة.
وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، موضحا أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بمنطقة المنيب بين طرفين بسبب وجود خلافات مالية بين إثنين من أطراف المشاجرة تدخل إثرها باقى أطراف المشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب، وتم ضبطهم ونتج عن المشاجرة إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتوفى أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية.
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