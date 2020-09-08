نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب محور 26 يوليو

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.. عدا طريق رأس غارب باتجاه الشيخ فضل بسبب السيول.

وأعلن صابر، وجود بعض الأحجام المرورية فى قطاعات الطرق الدائرية نتيجة لأعمال توسعة فى أعلى منطقة الكنيسة المتجه للمنيب وأعلى منطقة بشتيل وأعلى الأوتوستراد.. محذرًا من سلوك محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زياد وسلوك محور روض الفرج.

وأشار إلى وجود بعض الأحجام أعلى كوبرى الحدائق وسلوك شارع مصر والسودان، كما نصح باستخدام محور الكورنيش لكونه يعمل بشكل مرضى وطبيعى.

أما فيما يخص محور جوزيف تيتو فهناك أعمال إنشاء كوبرى، أحدث بعض الكثافات، وللقادمين من منطقة السلام وموقف العاشر فمن الأفضل أخذ طريق جسر السويس.