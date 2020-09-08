حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 9- 9-2020

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حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 9-9-2020
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرصة للربح أو لإطلاق مشروع كبير تعلق عليه آمالاً كبيرة.
عاطفياً: لا تقحم نفسك في شؤون الحبيب الخاصة جداً، فذلك قد يسبب لك بعض الخلافات معه.
صحياً: تبدو أمام ناظري الآخرين صاحب رشاقة وصحة جيدة يحسدونك عليهما.
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 9-9-2020
مهنياً: تعيش يوما مميزا يخفف من التحديات والمواجهات، وتودع المخاطر وتتخذ قرارات حكيمة بالاعتناء بنفسك.
عاطفياً: التخطيط السليم والرؤية المستقبلية الجيدة، لا بد من أن يؤديا دوراً مهماً وأكثر تطوراً في حياتك العاطفية.
صحياً: قد تغرق في بحر من الأوهام تبقيك في حالة اضطراب دائم وانزعاج مستمر.
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 9-9-2020
مهنياً: لا تؤجّل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها.
عاطفياً: تجنب أي نقاش مع الشريك، إذ قد تستاء من بعض التفاصيل أوتواجه بعدائية من قبله.
صحياً: كن حذراً هذا اليوم، ولا ترهق نفسك أو تتعبها في أمور لست مسؤولاً عن تنفيذها.
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 9-9-2020
مهنياً: تواجهك صعوبات كبيرة في العمل لكنك تتخطاها قريباً وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك ونزاعات وأجواء معادية.
عاطفياً: مهما سعى بعضهم للنيل من سمعتك أمام الشريك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى وصاحب سمعة نظيفة.
صحياً: لا تكن مقلاً في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة.
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 9-9-2020
مهنياً: تتفاءل هذا اليوم كثيراً بتحقيق رغباتك وأحلامك وتجعل الآخرين يصغون إلى مخططّاتك.
عاطفياً: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه.
صحياً: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلاماً خفيفة، لكن عليك مراجعة الطبيب لمعرفة الأسباب ووصف العلاج المناسب.
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 9-9-2020
مهنياً: يوحي هذا اليوم ببعض الأفكار المهينة البنّاء والمفيدة جداً، وتقدم على حملة استقطاب للرأي العام وتشرح فكرة.
عاطفياً: علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تؤسس لها على قواعد صلبة لئلا تنهار عند أول اهتزاز.
صحياً: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، إحذر ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهي قد تحمل الكثير من المفاجآت.
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 9-9-2020
مهنياً: اعتمد على نفسك ولا تتوقع مساعدة أحد، أنت قادر على حلّ كل أمورك والتوصل إلى النتائج التي تتوخاها.
عاطفياً: أنانية الشريك باتت مزعجة جداً، لذا عليك تدارك الأمر والتصرّف بفاعلية كبرى.
صحياً: إذا شعرت بأنّ حرارتك مرتفعة جداً وبدوار شديد، لا تتردد في زيارة الطبيب لتلقي العلاج الضروري.
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 9-9-2020
مهنياً: تمرّ بيوم جيّد لا خيبات أمل فيه، ويجعلك تتغلب على كل ما تواجهه من مصاعب وعراقيل لم تكن في الحسبان إطلاقاً.
عاطفياً: الشفافية والحب الصادق أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعك والشريك إلى تفعيلها وتوطيدها.
صحياً: استعد لمرحلة صحية تتخلص فيها من كل ما يؤلمك وترتاح نفسياً .
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 9-9-2020
مهنياً:يفتتح هذا اليوم دورة فلكية إيجابية، ويتحدث عن جاذبية يغمرك بها وعن فرص للنجاح أكثر من السابق.
عاطفياً: تمارس سحراً وجاذبية لا يقاومان، وتعرف لقاءً استثنائيّاً أو عودة لحبيب قديم أو مصالحة بعد توتّر.
صحياً: حاول الترفيه عن نفسك بأي نشاط يبعدك عن هموم العمل ومشاغل الحياة لترتاح نفسياً.
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 9-9-2020
مهنياً: يحذرك أحد الزملاء من المواجهات الصعبة اليوم، ويطلب إليك التفكير ملياً قبل أي تصرف، وانتبه مما يحاك خلف الستار.
عاطفياً: الجهر بمشاعرك تجاه الشريك مهمّ جداً، لكنّ لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال.
صحياً: شدة الضغوط اليومية تبعدك عن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال من القلق الشديد.
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 9-9-2020
مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالخير والإيجابيات، وتتواصل بصورة إيجابية فترتفع شعبيتك، وتؤدي مخيّلتك دورًا ايجابيًّا في خلق بعض الفرص.
عاطفياً: لا تتسرّع في تصرفاتك مع الشريك لأن عامل الثقة مفقود بينكما، الشكوك حاضرة دائماً لتؤجج الموقف.
صحياً: المحافظة على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أنها تساهم براحة ذهنية صافية.
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 9-9-2020
مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم عرضاً جديداً أو مبادرة لكنك تصادف الكثير من الانتقادات غير البنّاءة، فلا تعبأ بها.
عاطفياً: انتبه لوضعك العاطفي لأنه يبدو مربكاً وكعادتك تكون ضائعاً لكن ليس هنالك ما يستحق القلق.
صحيا: الهدوء هو افضل حلّ لمعالجة العصبية الزائدة، وخصوصاً هذا اليوم.
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